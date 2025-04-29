Баскетбол
29 апреля, 03:27

Стюарт может помочь «Детройту» в пятом матче с «Никс»

Евгений Козинов
Корреспондент

Центровой «Детройта» Айзейя Стюарт может принять участие в пятом матче первого раунда плей-офф НБА против «Нью-Йорка». 23-летний американец не выходил на паркет с первой игры против «Никса» из-за воспаления коленного сустава.

По информации New York Basketball, на данный момент статус игрока на пятый матч «Под вопросом».

Счет в серии 3-1 в пользу «Никс». Пятый матч «Нью-Йорк» — «Детройт» состоится в среду, 30 апреля, и начнется в 02:30 по московскому времени.

