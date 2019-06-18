Стрельба на чемпионском параде "Торонто". Видео давки

17 июня. Торонто. Во время стрельбы на чемпионском параде "Торонто" пострадали два человека. Фото REUTERS

Во время чемпионского парада "Торонто" случилась трагедия. Неизвестные открыли стрельбу, пока команда проводила празднования на площади Натана Филлипса. Есть двое пострадавших. У них серьезные травмы, но жизни ничего не угрожает. Задержаны два человека, на месте преступления полиция обнаружила два огнестрельных оружия.

Сразу же после выстрела началась давка. В ней повреждение получил сотрудник полиции, который был доставлен в больницу. Телеведущий Мэтт Дэвлин со сцены попросил людей сохранять спокойствие.

MORE: The crowd in Nathan Phillips Square panics after reports of gunshots in the south east corner. pic.twitter.com/XY8lipAK0f — CityNews Toronto (@CityNews) 17 июня 2019 г.

Во время стрельбы на параде в Торонто пострадали два человека //

Стрельба во время чемпионского парада "Торонто". Подробности