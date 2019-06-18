Стрельба на чемпионском параде "Торонто". Видео давки

Во время чемпионского парада "Торонто" случилась трагедия. Неизвестные открыли стрельбу, пока команда проводила празднования на площади Натана Филлипса. Есть двое пострадавших. У них серьезные травмы, но жизни ничего не угрожает. Задержаны два человека, на месте преступления полиция обнаружила два огнестрельных оружия.
Сразу же после выстрела началась давка. В ней повреждение получил сотрудник полиции, который был доставлен в больницу. Телеведущий Мэтт Дэвлин со сцены попросил людей сохранять спокойствие.
MORE: The crowd in Nathan Phillips Square panics after reports of gunshots in the south east corner. pic.twitter.com/XY8lipAK0f— CityNews Toronto (@CityNews) 17 июня 2019 г.
Во время стрельбы на параде в Торонто пострадали два человека //
Стрельба во время чемпионского парада "Торонто". Подробности