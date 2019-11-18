Странный ритуал от игрока «Бруклина». Что это значит
22:22
Центровой «Бруклина» ДеАндре Джордан оригинально обменялся рукопожатиями со всеми партнерами по команде. Это произошло во время матча регулярного чемпионата НБА с «Чикаго» (117:111). Видео было опубликовано в Twitter Bleacher Report.
DeAndre's handshakes >>— Bleacher Report NBA (@BR_NBA) November 17, 2019
(via @BrooklynNets)pic.twitter.com/1buKkX3QRE
31-летний баскетболист выступает за «Нетс» с нынешнего сезона. Ранее он также играл за «Клипперс», «Даллас» и «Бруклин». Ранее он уже устраивал подобный перформанс в составе клуба из Лос-Анджелеса.
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