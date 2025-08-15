Баскетбол
15 августа, 04:27

Стоктон раскритиковал НБА за мягкость

Евгений Козинов
Корреспондент
Джон Стоктон.
Фото Global Look Press

Рекордсмен НБА по результативным передачам Джон Стоктон рассказал, что сейчас не смотрит матчи НБА.

«Я почти не смотрю сейчас НБА. Жизнь — это суматоха... Лига потеряла часть ауры. То, что я вижу, мне кажется, что лига стала слишком мягкой. Сейчас есть парни, которые могут взять, например, двадцать дней отдыха. Как это называется, управление нагрузкой? Представьте, как вам отец говорит: «Я возьму пару недель отпуска». Понимаете? И кто тогда нас будет кормить? Но эти парни делают такое, хотя они должны быть примером.

Современные игроки слишком мягкие, конкуренция слишком дружелюбная, а настоящее соперничество — редкость. Хотя лига по-прежнему полна, несомненно, мастеровитых, талантливых и атлетичных игроков. Болельщики хотят, чтобы ты выходил на паркет и делал то, чего они не могут, а не выходил на паркет, пожимал руки и обнимался с соперниками», — приводит Yahoo!Sports слова Стоктона.

61-летний американец провел в НБА 19 сезонов и пропустил за это вермя всего 22 матча.

Джон СТОКТОН, Джефф ХОРНАСЕК, Шендон АНДЕРСОН, Грег ОСТЕРТАГ и Карл МЭЛОУН.«Юта"-1997: где они сейчас?
  • Андрей

    Всю карьеру провел в одном лубе.

    15.08.2025

  • Электросталец

    Один из великих! Прислушаться надо, умнейший игрок!

    15.08.2025

  • knki1

    Были люди

    15.08.2025

