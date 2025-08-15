Стоктон раскритиковал НБА за мягкость

Рекордсмен НБА по результативным передачам Джон Стоктон рассказал, что сейчас не смотрит матчи НБА.

«Я почти не смотрю сейчас НБА. Жизнь — это суматоха... Лига потеряла часть ауры. То, что я вижу, мне кажется, что лига стала слишком мягкой. Сейчас есть парни, которые могут взять, например, двадцать дней отдыха. Как это называется, управление нагрузкой? Представьте, как вам отец говорит: «Я возьму пару недель отпуска». Понимаете? И кто тогда нас будет кормить? Но эти парни делают такое, хотя они должны быть примером.

Современные игроки слишком мягкие, конкуренция слишком дружелюбная, а настоящее соперничество — редкость. Хотя лига по-прежнему полна, несомненно, мастеровитых, талантливых и атлетичных игроков. Болельщики хотят, чтобы ты выходил на паркет и делал то, чего они не могут, а не выходил на паркет, пожимал руки и обнимался с соперниками», — приводит Yahoo!Sports слова Стоктона.

61-летний американец провел в НБА 19 сезонов и пропустил за это вермя всего 22 матча.