Стив Керр: «Травма Карри все осложняет для «Голден Стэйт»

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр прокомментировал травму Стефена Карри в матче с «Финиксом» (110:121). Он сломал левую руку.

— Очень непростое начало сезона для «Уорриорз» на многих уровнях, — цитирует Керра ESPN. — Пытаемся адаптироваться. Травма Карри сильно все осложняет. Оценим ситуацию и посмотрим, что делать дальше.

Арон Бэйнс пришел после игры и просто хотел узнать, как дела у Стефа. Это был случайный эпизод, такое случается.

Карри получил перелом левой руки. Видео