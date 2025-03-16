Стив Керр одержал 558-ю рекордную победу во главе «Голден Стэйт»

«Голден Стэйт» дома обыграл «Нью-Йорк» (97:94) в матче регулярного чемпионата НБА.

Победа стала для главного тренера «Уорриорз» Стива Керра 558-й во главе клуба. 59-летний специалист установил новый рекорд. Предыдущим лучшим результатом были 557 побед Элвина Эттлса, который руководил клубом с 1970 по 1983 год.

Керр тренирует «Уорриорз» с 2014 года. Под его руководством клуб четыре раза становился чемпионом НБА — в 2015, 2017, 2018 и 2022-м.