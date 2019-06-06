Стив Керр: "Карри делает то, чего никто никогда не делал"

Главный тренер "Голден Стэйт" Стив Керр выразил восхищение игрой лидера "Уорриорз" Стефена Карри в третьем матче финала НБА. Карри набрал 47 очков, но "Голден Стэйт" проиграл "Торонто" со счетом 109:123 и уступает в серии – 1-2.

– Стеф был невероятен, – цитирует AFP Керра. – Он делает то, чего никто никогда не делал. Поражают его броски, его способность работать с мячом. Он был исключительным в этом матче.

Я горжусь всеми своими игроками. Они очень старались и отдали все на площадке. "Торонто" тоже провел отличный матч и набирал очки тогда, когда это было необходимо. Соперник играл лучше нас и заслужил эту победу. Нам надо прийти в себя и вернуться.