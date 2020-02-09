Стив Керр: «Эндрю Уиггинса можно выставить против Леброна»

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр оценил дебют форварда Эндрю Уиггинс в матче регулярного чемпионата НБА против «Лейкерс». Встреча окончилась победой команды из Лос-Анджелеса со счетом 125:120.

— Просто замечательно иметь в своей команде игрока, которого можно выставить против Леброна и он хотя бы не будет уступать физически, — приводит слова Керра The Athletic. — Очень тяжело найти хорошего обороняющегося игрока на этой позиции в НБА. Поэтому здорово иметь парня ростом 2 метра, атлетичного, хорошо знающего лигу и понимающего, как надо играть.

Ранее сообщалось, что «Голден Стэйт» и «Миннесота» договорились об обмене Эндрю Уиггинса и Д'Анджело Расселла. Вместо Рассела, Омари Спелламана и Джейкоба Эванса «Уорриорз» получили 24-летнего канадца, а также защищенный драфт пик первого раунда 2021 года и драфт-пик 2022 года.