Мария Степанова: «Могла стать первой женщиной, забившей сверху в НБА»

Трехкратная чемпионка Европы, двукратный призер Олимпийских игр Мария Степанова в интервью «СЭ» отметила, что впервые забросила данк в возрасте 15 лет.

— Мы говорили с вами про данки, а во сколько лет вы впервые забили сверху в официальном матче?

— Я не помню, сколько мне было лет, но это было в Самаре. Я тогда играла за ВБМ-СГАУ. Так, сейчас скажу примерно. У меня только родился вот Колька, это где-то, может быть, 2004 год, может быть, 2005 год.

— Это вам было 25-26 лет?

— Где-то так. Ну, вообще, я шла на данк в Америке. Могла стать первой женщиной, забившей сверху в НБА. Перед Лизой Лесли даже. Я шла на данк, а мне девочка просто сбила скорость. С места я не могла забивать сверху, мне нужен был разбег. Я перехватила мяч и уже шла на два шага. Маленький плеймейкер меня просто погасила, и я не смогла забить сверху. Но не случилось. Когда я была беременна, то узнала, что Лиза Лесли забила первая и после нее уже забила я вторая. Ну, получается, первая в России, вот, к сожалению, не первая в мире.

— Вы сознательно к этому шли или оно случайно получилось?

— Сверху я забивала с 16 лет, если не с 15. Мы тогда с Тржескалами приехали в Финляндию, я помню. Мы играли с какой-то командой и откровенно выносили их там. Кира Александровна говорит: «Давайте поменяемся. Маша будет плеймейкером, а плеймейкер будет центровым». И она говорит, чтобы я встала на «трешку». «Перехватишь мяч и пойдешь забьешь сверху», — говорит она. Я отвечаю, что так и сделаю. Соперники, конечно, там прибежали в атаку. Я перехватила мяч, вышла на пустое кольцо и забила сверху. Они даже не поняли, что произошло. Потому что нам было по 15 лет. Это неофициальные игры были, поэтому нигде не озвучивали это.