Стефен Карри признан спортсменом года по версии Sports Illustrated

Разыгрывающий защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри был признан спортсменом года по версии издания Sports Illustrated.

В 2022 году 34-летний баскетболист стал четырехкратным чемпионом НБА и впервые за карьеру был признан самым ценным игроком финальной серии.

В феврале Карри признали MVP Матча всех звезд, который состоялся в Кливленде.

Разыгрывающий «Голден Стэйт» является лидером в истории НБА по трехочковым попаданиям как в регулярных чемпионатах, так и в плей-офф.