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Стефен Карри признан спортсменом года по версии Sports Illustrated

Алина Савинова
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Разыгрывающий защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри был признан спортсменом года по версии издания Sports Illustrated.

В 2022 году 34-летний баскетболист стал четырехкратным чемпионом НБА и впервые за карьеру был признан самым ценным игроком финальной серии.

В феврале Карри признали MVP Матча всех звезд, который состоялся в Кливленде.

Разыгрывающий «Голден Стэйт» является лидером в истории НБА по трехочковым попаданиям как в регулярных чемпионатах, так и в плей-офф.

Источник: https://www.si.com/nba/2022/12/06/stephen-curry-2022-sportsperson-of-the-year-daily-cover
НБА
БК Голден Стэйт Уорриорз
Стефен Карри
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