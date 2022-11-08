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Сегодня, 08:47

Стефен Карри повторил рекорд Ларри Берда 32-летней давности

Иван Торопцев
Корреспондент
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Стефен Карри.
Фото USA Today Sports

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри повторил рекорд бывшего форварда «Бостона» Ларри Берда.

В матче регулярного чемпионата НБА против «Сакраменто» (116:113) Карри набрал 47 очков, а также сделал 8 подборов и 8 результативных передач.

Он стал первым за 32 года игроком в НБА, которому удалось набрать 45 очков, 8 подборов и 8 передач за одну игру. Предыдущим, кому это удавалось, был Ларри Берд, который сделал это в марте 1990 года.

БК Голден Стэйт Уорриорз
Стефен Карри
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