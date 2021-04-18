Стефен Карри повторил рекорд Кобе Брайанта

Набрав 47 очков в матче регулярного чемпионата НБА против «Бостона» (114:119), разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри продлил свою серию матчей с 30 и более очками до 10.

Карри повторил рекорд Коби Брайанта по количеству матчей с 30+ очками подряд среди игроков 33 лет и старше.

Карри набрал 391 очко в последних 10 матчах, что является рекордным показателем для игрока в возрасте 33+ года в истории НБА. Карри превосходит Бернарда Кинга (372), Доминика Уилкинса (365) и Майкла Джордана (360).