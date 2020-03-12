Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри выступил с обращением к болельщикам в связи с приостановкой регулярного чемпионата НБА-2019/20 из-за пандемии коронавируса.

— С 2020 годом что-то не так, — написал у себя в Twitter Карри. — Даже не знаю, с чем сравнить то, что происходит... Просто пристегнитесь покрепче, позаботьтесь о себе и своих близких. Баскетбол еще когда-нибудь вернется, а сейчас — поберегите себя.

Напомним, после того, как стало известно о том, что Гобер заражен коронавирусом, НБА приостановила проведение регулярного чемпионата-2019/20. Известно, что вирус также обнаружен у одноклубника Гобера, Эммануэля Мудиая.