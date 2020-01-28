Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри рассказал о своих эмоциях после гибели знаменитого баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта. В воскресенье, 26 января, 41-летний Брайант, его 13-летняя дочь Джианна и еще 7 человек погибли в результате крушения вертолета в городе Калабасас близ Лос-Анджелеса.

— Сейчас так много вопросов, это проверка нашей веры... Все, что я могу тебе сказать — спасибо. Покойтесь с миром, Коби и Джианна, — написал Карри на своей странице в Instagram.