Стефен Карри: "Хардену не нравится играть в одиночку и строить из себя героя"

Разыгрывающий "Голден Стэйт" Стефен Карри рассказал главному тренеру "Милуоки" и команды Янниса на Матче всех звезд Майку Буденхольцеру, что защитник "Хьюстона" Джеймс Харден, который выступал за команду Леброна, не любит играть в одиночку и строить из себя героя, передает streamable.com.

Напомним, что в воскресенье, 17 февраля прошла игра между командой Янниса Адетокумбо и командой Леброна Джеймса (164:178). Харден набрал 12 очков.

– Разговаривал с Джеймсом Харденом. Разумеется, похвалил его за то, чего он добился. Он ответил, что это весело, но он хочет играть по-другому. Ему не нравится играть в одиночку, строить из себя героя. Он хочет играть в такой системе, в которой они будут действительно показывать красивый баскетбол, – сказал Карри на видео streamable.com.

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