Стефан Карри: "Не надо думать, что атака выиграет титул"

Лидер "Голден Стэйт" Стефен Карри считает, что его команде нужно улучшать игру в обороне. В третьем матче финальной серии плей-офф НБА "Уорриорз" уступили "Торонто" (109:123) и проигрывают со счетом 1-2.

– Мне понравилось то, как мы боролись, учитывая, что без Томпсона и Дюранта недосчитались минимум 50 очков, – цитирует AFP Карри. – Конечно, мы можем играть лучше в атаке и обороне. Нужно адаптироваться. Мы видим, в каких элементах нам необходимо прибавлять. Стараемся делать выводы. В этой игре мы хотели создать отличную атаку. Но нельзя попадаться в ловушку, полагая, что наша атака выиграет титул. Это проблема обороны.