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Сегодня, 08:34

Стало известно предложение «Майами» в обмен на Лилларда

Руслан Минаев
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«Майами» сформировал предложение «Портленду» в обмен на разыгрывающего Дэмиена Лилларда.

Как сообщает инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс, «Хит» предлагает атакующих защитников Тайлера Хирро, Данкана Робинсона и несколько драфт-пиков. Клуб из Флориды при этом, предпочел бы не включать в потенциальную сделку Калеба Мартина.

Ранее сообщалось, что Лиллард запросил обмен после 11 лет в «Портленде». 32-летний американец хочет продолжить карьеру именно в «Майами».

В 769 матчах за «Портленд» он в среднем набирал 25,2 очка, 6,7 передачи и 4,2 подбора. В прошлом сезоне его показатели — 32,2 очка, 7,3 передачи и 4,8 подбора. Контракт Лилларда действует до конца сезона-2026/27, в котором предусмотрена опция игрока.

баскетбол
НБА
БК Майами Хит
БК Портленд Трэйл Блэйзерс
Дэмиэн Лиллард
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