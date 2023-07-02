Стало известно предложение «Майами» в обмен на Лилларда

«Майами» сформировал предложение «Портленду» в обмен на разыгрывающего Дэмиена Лилларда.

Как сообщает инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс, «Хит» предлагает атакующих защитников Тайлера Хирро, Данкана Робинсона и несколько драфт-пиков. Клуб из Флориды при этом, предпочел бы не включать в потенциальную сделку Калеба Мартина.

Ранее сообщалось, что Лиллард запросил обмен после 11 лет в «Портленде». 32-летний американец хочет продолжить карьеру именно в «Майами».

В 769 матчах за «Портленд» он в среднем набирал 25,2 очка, 6,7 передачи и 4,2 подбора. В прошлом сезоне его показатели — 32,2 очка, 7,3 передачи и 4,8 подбора. Контракт Лилларда действует до конца сезона-2026/27, в котором предусмотрена опция игрока.