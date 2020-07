Стало известно, какие лозунги игроки НБА будут использовать на майках в знак борьбы с неравенством

Инсайдер Yahoo Sports Крис Хэйнс рассказал, какие лозунги будут использовать некоторые баскетболисты НБА в знак борьбы с расизмом и социальной несправедливостью. Игроки нанесут эти лозунги на игровые майке вместо фамилий.

Лига разрешила баскетболистам наносить лозунги вместо фамилий во время рестарта сезона-2019/20 в Орландо. В список разрешенных надписей вошли Black Lives Matter («Жизни черных важны»), Say Their Names («Назови их имена»), Vote («Голосуй»), I Can't Breathe («Я не могу дышать»), Justice («Справедливость»), Peace («Мир»), Equality («Равенство»), Freedom («Свобода»), Enough («Хватит»), Power to the People («Власть народу»), Justice Now («Правосудие — сейчас»), See Us («Увидьте нас»), Hear Us («Слышьте нас»), Respect Us (Уважайте нас"), Anti-Racist («Анти-расист») и другие.

Известно, что некоторые игроки уже сделали свой выбор. Так, Руди Гобер («Юта»), Юсуф Нюркич («Портленд»), Пэт Коннатон («Милуоки») и Майерс Леонард («Майами») будут выступать в майках с надписью «Равенство». Си Джей Макколлум («Портленд») и Кент Бэйзмор («Сакраменто») нанесут надпись «Реформа образования». Матисс Тайбулл («Филадельфия») и Моритц Вагнер («Вашингтон») выбрали надпись «Голосуй», а Ивица Зубац («Клипперс») — «Хватит».