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Сегодня, 08:15

Стали известны все пары плей-офф НБА

Алина Савинова
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После завершения розыгрыша плей-ин в НБА определились все участники плей-офф.

Пары плей-офф Восточной конференции:

(1) «Кливленд Кавальерс» — (8) «Майами Хит»
(4) «Индиана Пэйсерс» — (5) «Милуоки Бакс»
(3) «Нью-Йорк Никс» — (6) «Детройт Пистонс»
(2) «Бостон Селтикс» — (7) «Орландо Мэджик»

Пары плей-офф Западной конференции:

(1) «Оклахома-Сити Тандер» — (8) «Мемфис Гриззлиз»
(4) «Денвер Наггетс» — (5) «Лос-Анджелес Клипперс»
(3) «Лос-Анджелес Лейкерс» — (6) «Миннесота Тимбервулвз»
(2) «Хьюстон Рокетс» — (7) «Голден Стэйт Уорриорз»

Первые матчи первого раунда плей-офф НБА состоятся в ночь с 19 на 20 апреля. Чемпионом лиги прошлого сезона является «Бостон».

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