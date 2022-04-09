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Стали известны детали конфликта главного тренера «Лейкерс» Вогеля и Уэстбрука

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Стали известны подробности конфликта главного тренера «Лейкерс» Фрэнка Вогеля и разыгрывающего Расселла Уэстбрука. Как сообщает Los Angeles Times со ссылкой на анонимный источник, 33-летний баскетболист настаивал на увеличении полномочий в команде.

«Расселл не уважал Фрэнка с самого первого дня. Когда Фрэнк сказал, что любой игрок после подбора может перевести мяч на другую половину, а сейчас именно так играют в НБА, Расс ответил: «Нет, я разыгрывающий. Дайте мне мяч и убегайте». На что Вогель ответил: «Нет, у нас есть Тэйлен Хортон-Такер, Остин Ривз, Малик Монк. У нас есть Леброн и Энтони Дэвис. Они все могут разыгрывать». Расселл уперся, ответив: «Нет, я разыгрывающий. Оставьте это мне черт возьми и убирайтесь с дороги», — приводит слова источника Los Angeles Times.

В сезоне-2021/22 Уэстбрук провел в составе «Лейкерс» 78 матчей, набирая в среднем 18,5 очка, 7,1 подбора и 7,4 передачи.

В турнирной таблице регулярного сезона «озерники» находятся на 11 месте, имея 32 победы в 81 матче. Команда из Лос-Анджелеса не попала в плей-офф по итогам сезона.

Источник: https://www.latimes.com/sports/lakers/story/2022-04-08/inside-la-lakers-disappointing-season-lebron-james-anthony-davis
БК Лос-Анджелес Лейкерс
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