Стали известны детали травмы Джеймса

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс 20 марта получил травму в начале второй четверти матча регулярного чемпионата НБА против «Атланты» (94:99).

По данным ESPN, По окончании матча Джеймсу сразу были сделаны рентген и МРТ лодыжки. МРТ показала отсутствие перелома, но врачи диагностировали растяжение связок ноги. Сроки возвращения на данный момент неизвестны.

В нынешнем сезоне НБА Джеймс провел 41 матч, в которых в среднем набирал по 25.6 очка и делал 6.9 подбора.