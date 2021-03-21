Стали известны детали травмы Джеймса
08:22
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс 20 марта получил травму в начале второй четверти матча регулярного чемпионата НБА против «Атланты» (94:99).
По данным ESPN, По окончании матча Джеймсу сразу были сделаны рентген и МРТ лодыжки. МРТ показала отсутствие перелома, но врачи диагностировали растяжение связок ноги. Сроки возвращения на данный момент неизвестны.
В нынешнем сезоне НБА Джеймс провел 41 матч, в которых в среднем набирал по 25.6 очка и делал 6.9 подбора.
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