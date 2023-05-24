Фогель, Нерс и Буденхольцер являются основными кандидатами на пост главного тренера «Филадельфии»

Стали известны основные кандидаты на пост главного тренера «Филадельфии».

По данным The Philadelphia Inquirer, на должность претендуют бывший тренер «Лейкерс» и «Индианы» Фрэнк Вогель, экс-наставник «Торонто» Ник Нерс и бывший тренер «Милуоки» Майк Буденхольцер. Последние два специалист приводили свои клубы к чемпионству в НБА.

Во вторник, 16 мая, «Филадельфия» объявила об отставке Риверса после разгромного поражения в 7-м матче полуфинала «Востока» плей-офф НБА от «Бостона» (88:112).

61-летний Риверс тренировал «Филадельфию» с 2020 года.