Совладелец «Милуоки» Марк Лэсри поделился мнением о возможном возобновлении сезона-2019/20 в НБА.

— Мы открываем тренировочные залы с 8 мая, — приводит NetsDaily слова Лэсри. — Да, на уровне некоторых штатов еще остается предписание оставаться дома, но к концу месяца к тренировкам должны вернуться все команды. Мне кажется, это первый шаг. Дальше мы все будем ежедневно сдавать тесты, а потом можно перейти к проведению матчей, правда, без зрителей. Надеюсь, что сезон возобновится к августу.

Сезон-2019/20 в НБА приостановлен из-за пандемии коронавируса. По последним данным Worldometers, в США зарегистрировано 1 292 623 случая заражения коронавирусной инфекцией. Зафиксировано 76 928 летальных исходов, выздоровели 217 250 человек.