Совладелец "Голден Стэйт" извинился перед лидером "Торонто", которого толкнул

Совладелец "Голден Стэйт" Марк Стивенс извинился перед лидером "Торонто" Кайлом Лоури, которого толкнул во время матча финальной серии плей-офф НБА. Бизнесмен был оштрафован лигой на 500 тысяч долларов и дисквалифицирован до конца сезона.

– Я беру на себя ответственность, смущен тем, что произошло, – цитирует AFP Стивенса. – Я сделал ошибку и искренне сожалею. Надеюсь, что Лоури и все, кого мое поведение задело, поймут меня и осознают, что это не отражает моего отношения. Я доказывал всю жизнь, что не такой.