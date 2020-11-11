Совет НБА одобрил изменения в коллективный договор

Совет управляющих НБА во вторник провел совещание, на котором обсуждались изменения в коллективном договоре на следующий сезон. Как сообщил в Twitter инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, руководители клубов одобрили внесение поправок.

Таким образом, старт нового сезона сможет состояться 22 декабря. Ранее стало известно, что в новом регулярном чемпионате будет 72 матча. Потолок зарплат будет — 109,14 миллиона долларов.

Рынок свободных агентов откроется 20 ноября. Подписание контрактов станет доступным 22 ноября.