Снуп Дог: «Карри — возможно величайший разыгрывающий всех времен»

Известнейший американский хип-хоп исполнитель Снуп Дог рассказал, кого считает лучшим разыгрывающим всех времен.

«Стефен Карри — возможно величайший разыгрывающий всех времен. Не поймите неправильно, я уважаю Мэджика Джонсона. Но теперь главный фактор в баскетболе — это трехочковые и это произошло именно из-за Карри», — приводит слова Снуп Дога NBA Retweet.

Защитник «Уорриорз» Стефен Карри считается лучшим бросающий игроком в истории лиги. В прошлом сезоне он обошел члена Зала Славы Рэя Аллена по общему количеству успешных трехочковых бросков в истории.