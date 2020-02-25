«Снова везде будет мем с плачущим мной». Речь Майкла Джордана на церемонии прощания с Коби Брайантом

Шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан не смог сдержать слез во время речи на церемонии прощания со знаменитым баскетболистом «Лейкерс» Коби Брайантом.

Брайант, выступавший за «Лейкерс» с 1996 по 2016 год, погиб в возрасте 41 года в результате крушения вертолета 26 января. Вместе с ним погибла его 13-летняя дочь Джианна, 6 других пассажиров и пилот. Церемония прощания с погибшими состоялась 24 февраля на арене «Стейплз-центр». Выбранная дата (24.02) — дань памяти Коби и Джианне Брайант: Коби выступал за «Лейкерс» под номером «24», а Джианна играла в школьной команде под номером «2».

— Коби никогда не экономил сил, он всегда оставлял все на паркете, — начал Джордан. — Возможно, многих удивляло, что мы с ним близко дружили, но это действительно так. Все знают или могут представить это чувство, когда ваш младший брат или сестра постоянно хватает ваши вещи, лезет к вам в шкаф и так далее. Это бесит, если позволите. Со временем это чувство превращается в любовь. Все из-за восхищения, которое они испытывают к вам, старшим. У меня так и было с Коби, он был моим младшим братом. Он хотел знать каждую деталь, постоянно звонил или писал мне среди ночи и спрашивал что-то про тренировки, про работу под кольцом. Сначала это напрягало, а потом все превратилось в настоящую страсть. Ни у кого не было такой же страсти, как у Коби.

Я, узнавая его все ближе, старался стать ему лучшим старшим братом. Мирился с раздражением, его звонками в 3 утра и глупыми вопросами. Я начал восхищаться Коби, когда понял, что он пытается стать лучше и как баскетболист, и как человек. Мы могли говорить с ним обо всем, и он всегда пытался стать лучше. Он мне тут писал несколько месяцев назад в 2 часа ночи, спрашивал совета, хотел научить дочь паре баскетбольных движений. Спросил: «Не помнишь, о чем думал и чем занимался в 12 лет?». Я ответил: «Я тогда учился играть в бейсбол».

Ну вот, он все же добил меня. Снова придется везде видеть мем с плачущим мной. Я говорил жене, что не хочу выступать здесь, потому что не хочу видеть этот плачущий мем, но все равно выступаю. Вот что Коби Брайант со мной делает. Я знаю, что и Ванесса, и его друзья скажут то же самое. Он знает, как задеть вас за живое, хотя при этом может быть надоедливым.

Когда Коби умер, умерла часть меня. Я смотрю на эту арену, представляю, сколько людей смотрит эту трансляцию и понимаю, что вы тоже потеряли частичку себя, иначе вы бы не пришли или не смотрели это. Нам остались только воспоминания и опыт, на котором мы можем учиться. Я буду жить и помнить, что у меня был младший брат, которому я старался помочь, как только мог. Покойся с миром, братик.