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Snoop Dogg отмечает победу «Лейкерс»

07:27
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Известный рэпер Snoop Dogg празднует победу «Лейкерс» в финале НБА. Команда победила «Майами» (4-2) в финальной серии.

Популярный исполнитель опубликовал в Instagram свою фотографию в форме команды.

Gang gang ???

Публикация от snoopdogg (@snoopdogg)

Также он опубликовал видео, где он в форме «Лейкерс» курит сигару. Ранее публично выкурил сигару на пресс-конференции лидер клуба из Лос-Анджелеса Леброн Джеймс.

Кроме того, сейчас Snoop Dogg ведет прямую трансляцию в Instagram. В прямом эфире с ним еще несколько человек, все в форме «Лейкерс». Они вместе исполняют музыку, а рэпер при этом продолжает курить.

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