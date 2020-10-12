Snoop Dogg отмечает победу «Лейкерс»

Известный рэпер Snoop Dogg празднует победу «Лейкерс» в финале НБА. Команда победила «Майами» (4-2) в финальной серии.

Популярный исполнитель опубликовал в Instagram свою фотографию в форме команды.

Также он опубликовал видео, где он в форме «Лейкерс» курит сигару. Ранее публично выкурил сигару на пресс-конференции лидер клуба из Лос-Анджелеса Леброн Джеймс.

Кроме того, сейчас Snoop Dogg ведет прямую трансляцию в Instagram. В прямом эфире с ним еще несколько человек, все в форме «Лейкерс». Они вместе исполняют музыку, а рэпер при этом продолжает курить.