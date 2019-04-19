СМИ: Тайрон Лью проведет переговоры с "Лейкерс"

Тренер Тайрон Лью сегодня проведет переговоры с руководством "Лейкерс", утверждает ESPN. У Лью запланирована встреча в Южной Калифорнии с генеральным менеджером лос-анджелесского клуба Робом Пелинкой.

На прошлой неделе пост главного тренера "Лейкерс" покинул Люк Уолтон. Команда не смогла пробиться в плей-офф НБА шестой сезон подряд.

Тайрон Лью с 2016 по 2018 год возглавлял "Кливленд", за который выступал нынешний лидер "Лейкерс" Леброн Джеймс. Под его руководством "Кавальерс" в 2016 году стали чемпионами НБА.