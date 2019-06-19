СМИ: "Нью-Йорк" отказался принимать на себя контракт Криса Пола

"Хьюстон" предложил "Нью-Йорку" забрать разыгрывающего защитника Криса Пола без компенсации, но "Никс" ответили отказом, сообщает The Ringer.

В платежной ведомости "Никс" достаточно свободного места, чтобы вместить контракт Пола. За следующие три года 34-летний защитник получит 124 миллиона долларов. Ранее сообщалось, что ни один клуб лиги не готов принять на себя контракт Пола.

В сезоне-2018/19 Пол сыграл в 58 матчах, набирая в среднем по 15,6 очка.

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