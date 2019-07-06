СМИ: "Мемфис" выставит Ховарда на драфт отказов

"Мемфис" планирует выставить на драфт отказов центрового Дуайта Ховарда, сообщает в своем Twitter журналист The Athletic Шэмс Чарания.
33-летний баскетболист восемь раз участвовал в Матче всех звезд НБА. Ранее сообщалось, что "Вашингтон" договорился о его обмене в "Мемфис" на Си Джея Майлса. Однако "Мемфис" пошел на сделку только ради уменьшения платежной ведомости и намерен отказаться от игрока.
Дуайт Ховард в прошлом сезоне провел девять матчей за "Вашингтон" (12,8 очка и 9,2 подбора в среднем за игру).
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