СМИ: "Лейкерс" попытается подписать Леонарда

"Лейкерс" предпримет попытку подписать контракт с форвардом "Торонто" Каваем Леонардом, который выйдет на рынок свободных агентов.

По информации The Ringer, для перехода 27-летнего Леонарда "озерным" необходимо отложить до 30 июля официальное объявление о сделке с "Нью-Орлеаном" по обмену центрового Энтони Дэвиса.

В таком случае платежная ведомость "Лейкерс" позволит подписать максимальный контракт с MVP финальной серии НБА.

В плей-офф Кавай Леонард набирал по 28,5 очка, совершал по 9,8 подбора, отдавал по 4,2 передачи за 41 минуту в среднем за игру. В финале канадский клуб переиграл "Голден Стэйт"​ со счетом 4-2.