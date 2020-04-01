Смарт пожертвует плазму крови для борьбы с коронавирусом

Атакующий защитник «Бостона» Маркус Смарт, который излечился от коронавируса, пожертвует плазму крови для лечения коронавируса. В донорской плазме содержатся антитела к Covid-19.

Boston Celtics guard Marcus Smart plans to donate his blood plasma to National COVID-19 Convalescent Plasma Project for research on the blood of those recovered from coronavirus, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 1, 2020

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у более 853 тысяч человек. Умерших — 42 000, выздоровевших — 176 906. В России на данный момент 2337 случаев заражения, 17 человек умерли.

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