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Смарт излечился от коронавируса

06:30
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Атакующий защитник «Бостона» Маркус Смарт излечился от коронавируса, сообщил он в своем Twitter. 20 марта пресс-служба клуба сообщила о положительном тесте баскетболиста.

— По состоянию на два дня назад у меня нет коронавируса, — написал Смарт. — Спасибо за все мысли и молитвы, я тоже буду поддерживать всех, кого это затронуло. Оставайтесь в безопасности.

Сезон в НБА был прерван после того, как положительный тест сдал центровой «Юты» Руди Гобер.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 721 584 человек. Умерших — 33 958, выздоровевших — 149 122. В России на данный момент 1534 случаев заражения, 8 человек умерли, выздоровело — 64.

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