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«Следи за языком. Ты просидел всю карьеру на скамейке запасных». Лиллард повздорил с игроком NFL

07:20
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Разыгрывающий «Портленда» Дэмиэн Лиллард в Twitter вступил в словесную перепалку с бывшим игроком NFL Дэном Орловски. 35-летний квотербек назвал баскетболиста избалованным, когда узнал, что тот готов отказаться выходить на площадку после возобновления сезона в НБА, если у его команды не будет шансов на продолжение борьбы за плей-офф.

«Избалованный? Следи за языком. Мое происхождение, моя семья и характер весьма далеки от понятия «избалованный». Я сказал ровно то, что должен был сказать. Ты просидел всю карьеру на скамейке запасных», — написал Лиллард.

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