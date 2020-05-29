«Следи за языком. Ты просидел всю карьеру на скамейке запасных». Лиллард повздорил с игроком NFL

Разыгрывающий «Портленда» Дэмиэн Лиллард в Twitter вступил в словесную перепалку с бывшим игроком NFL Дэном Орловски. 35-летний квотербек назвал баскетболиста избалованным, когда узнал, что тот готов отказаться выходить на площадку после возобновления сезона в НБА, если у его команды не будет шансов на продолжение борьбы за плей-офф.

«Избалованный? Следи за языком. Мое происхождение, моя семья и характер весьма далеки от понятия «избалованный». Я сказал ровно то, что должен был сказать. Ты просидел всю карьеру на скамейке запасных», — написал Лиллард.

Entitled and spoiled? Mf watch yo mouth. My background , family, and character couldn't be further FROM entitled and spoiled. I said what I said! https://t.co/yM30aU5xl2 — Damian Lillard (@Dame_Lillard) May 28, 2020