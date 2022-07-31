Скончался самый титулованный игрок в истории НБА Билл Расселл

Самый титулованный игрок в истории НБА Билл Расселл скончался 31 июля на 89-м году жизни, сообщает ESPN.

Расселл играл на позиции центрового, всю карьеру в НБА провел в «Бостоне». Он пять раз признавался самым ценным игроком лиги и 12 раз принимал участие в Матчах звезд.

Расселл был основополагающей частью «династии» «Селтикс», выиграв 11 раз титул чемпиона НБА за свои 13 лет карьеры.

Расселл — член Зала славы баскетбола и Зала славы студенческого баскетбола. Он вошел в символическую сборную NCAA по случаю 25-летия в 1971 году, в символическую сборную НБА по случаю 35-летия лиги в 1980 году, и, войдя в число 50 лучших игроков за всю историю лиги в 1996 году, он стал одним из четырех игроков, выбранных во все три команды списка.

В 2007 году Расселл вошел в Зал славы ФИБА и удостоился почетной докторской степени Гарварда. В 2009 году приз самому ценному игроку финала НБА был назван в его честь.