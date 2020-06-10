Скип Бэйлесс: «Если «Лейкерс» возьмут титул, то Леброна будут называть коронавирусным чемпионом»

Известный телеведущий Скип Бэйлесс поделился мнением о том, как может запомниться сезон-2019/20 в НБА в случае, если чемпионом по его итогам станет «Лейкерс».

— Если Леброну удастся победить в этом сезоне, то его будут называть коронавирусным чемпионом, — сказал в эфире шоу Undisputed Бэйлесс. — Он сделал отличную заявку на звание самого ценного игрока сезона, но вдруг произошла четырехмесячная пауза. Отличный перерыв для игрока, проводящего 17-й год в профессиональном баскетболе. Теперь, четыре месяца спустя он, отдохнувший, вернется и поведет «Лейкерс» к финишной черте.

Регулярный чемпионат НБА возобновится 31 июля, в нем примут участие 22 команды из 30. Все встречи пройдут в Орландо.