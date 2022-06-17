Сильвер пропустит 6-й матч финальной серии НБА из-за коронавируса

Комиссионер НБА Адам Сильвер не приедет на арену «ТД Гарден» в Бостоне на шестой матч финальной серии плей-офф между «Голден Стэйт» и «Бостоном». Как сообщает ESPN, функционер пропустит игру из-за протокола лиги по коронавирусу.

«Голден Стэйт» ведет в серии 3-2, поэтому в случае победы сможет стать чемпионом. Игра начнется в 4.00 по московскому времени.

Таким образом, если сегодня «Голден Стэйт» станут чемпионами, кубок команде вручит заместитель комиссионера НБА Марк Тейтум.