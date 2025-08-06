Баскетбол
6 августа, 07:26

«Миннесота» переиграла «Сторм», Клюндикова набрала 8 очков

Евгений Козинов
Корреспондент

«Миннесота» выиграла у «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата женской НБА — 91:87.

Российская центровая «Линкс» Мария Клюндикова провела на паркете 16 минут 29 секунд и набрала 8 очков. Также на ее счету 5 подборов. Другая россиянка Анастастия Олаири Косу пропустила игру по решению тренера.

«Миннесота» с результатом 25-5 лидирует в Западной конференции. «Сиэтл» идет на 3-й строчке — 16-14.

Женская НБА

Регулярный чемпионат

«Сиэттл Сторм» — «Миннесота Линкс» — 87:91 (19:20, 24:15, 21:28, 23:28)

С: Огвумике (23), Уилер (19), Малонга (12).

М: Уилльямс (20), Макбрайд (14), Шепард (13), Каррингтон (13).

