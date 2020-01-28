Форвард «Торонто» Паскаль Сиакам и защитник «Портленда» Дэмьен Лиллард признаны лучшими игроками прошедшей недели текущего сезона НБА, сообщает официальный сайт лиги.

Лучшим игроком Восточной конференции стал Паскаль Сиакам. В среднем за матч он набирал 23,5 очка, делал 9,0 подбора и 2,5 передачи. «Торонто» на неделе выиграл все четыре матча.

Лучшим игроком Западной конференции НБА стал Дэмьен Лиллард. Его средние показатели за игру составили 52,7 очка, 7,3 подбора и 9,3 передачи. «Портленд» выиграл два матча из трех.