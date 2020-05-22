«Шведу вполне по силам второй раз уехать в НБА». Тренер сборной Испании верит в россиянина

Главный тренер сборной Испании Серджио Скариоло считает, что разыгрывающий защитник «Химок» Алексей Швед способен продолжить карьеру в НБА. Ранее россиянин играл в североамериканской лиге с 2012 по 2015 год за «Миннесоту», «Филадельфию», «Хьюстон» и «Нью-Йорк».

— Шведу вполне по силам второй раз уехать в НБА, он стабильно показывает топ-уровень в последние годы, — цитируют «Известия» Скариоло. — Думаю, что у него наверняка будут хорошие предложения этим летом. Но захочет ли сам Швед менять обстановку и возвращаться в США? В «Химках» он чувствует себя очень комфортно, он любимец болельщиков, команда во многом формируется под него. О таком многие могут только мечтать. Поэтому я думаю, что защитник останется в России.