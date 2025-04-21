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Сегодня, 21:30

Швед сделал выбор между Леброном и Коби

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Защитник БК «Зенит» Алексей Швед поделился впечатлениями от игры против суперзвезд НБА.

— Помните свои ощущения, когда сыграли против Леброна Джеймса или Коби Брайанта? Как это было?

— Ну конечно, это такие кумиры. У меня даже есть видео, где я перехватываю мяч и забиваю сверху, когда Коби Брайант бежит со мной. Я как-нибудь потом покажу. И, как сказать... Просто кайф. Ты играешь с легендами, которых до этого смотрел по телевизору, а сейчас находишься на одной площадке и играешь против них. Понимаешь, что ты в этой системе и просто радуешься, стараешься показать результат против таких игроков. Лучших игроков мира.

— То есть просто кайф и никакого волнения?

— Нет, волнения не было. Я всегда, когда выходил играть против самых сильных, у меня не было никакого волнения — я всегда был готов и всегда старался обыграть, забить. У меня такое баскетбольное упорство всегда присутствовало.

— Вы производите впечатление человека, которому не свойственно волнение.

— Нет, я волнуюсь, конечно, как и все люди. Но это происходит редко, и на площадке практически не бывает.

— В пользу кого сделаете выбор в паре Леброна и Коби?

— Конечно, Коби.

— Почему?

— Я не знаю... Мне он очень нравился — как он играл, как тренировался. Наверное, он тренировался больше, чем кто-либо в лиге. Что он привносил в общество, как он относился и к баскетболу, и к жизни, и к семье. Я считаю, что это пример. Огромный пример для всех людей. И очень жалко, что с ним произошло. Я думаю, очень много людей сначала не поверили. Потом очень волновались, расстроились. Я не знаю человека, который не любил Коби Брайанта, — цитирует Шведа пресс-служба сине-бело-голубых.

Швед провел в НБА 182 игры, выступая за «Миннесоту», «Филадельфию», «Хьюстон» и «Нью-Йорк».

Источник: БК «Зенит»
НБА
БК Зенит
Алексей Швед
Коби Брайант
Леброн Джеймс
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