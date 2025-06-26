Баскетбол
26 июня, 09:47

Генменеджер «Бруклина» Маркс — про Демина: «Мы смотрели на то, как он вел игру, как двигал мяч»

Павел Лопатко

Генеральный менеджер «Бруклина» Шон Маркс прокомментировал выбор российского защитника Егора Демина на драфте НБА под общим 8-м номером, что стало рекордом для россиян в истории лиги.

«Я думаю, что в первую очередь это был коэффициент интеллекта. Мы смотрели на то, как он вел игру, как двигал мяч, вовлекал своих товарищей по команде, просчитывал ход игры на один или два хода вперед. Очевидно, что его габариты хороши для такой позиции, когда у вас комбинированный защитник / разыгрывающий с ростом 206 см, но он также может двигаться и играть без мяча.

Нам нравилось наблюдать за ним в NCAA в его команде, а затем у нас было множество возможностей увидеть его в Бруклине и познакомиться с ним поближе. Я думаю, что у него отличная защита, он отлично справляется с пик-н-роллами. В этом есть много достоинств», — цитирует Маркса журналист Эрик Слэйтер.

Комиссионер НБА Адам Сильвер и&nbsp;Егор Демин.Демин установил рекорд России на драфте НБА. Его выбрал бывший клуб Кириленко

