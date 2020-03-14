Школьник, попросивший автограф Руди Гобера, заразился коронавирусом

Школьник из Бостона, получивший автограф центрового «Юты» Руди Гобера, оказался заражен коронавирусом, сообщает Reddit NBA.

Болельщик и Гобер контактировали во время матча в Бостоне 6 марта. Однако неизвестно, был ли школьник заражен до контакта с баскетболистом.

Ранее стало известно о том, что Гобер, по мнению игроков «Юты», вел себя безответственно по отношению к безопасности здоровья партнеров по команде в раздевалке. Также, в понедельник, до того, как стало известно о диагнозе, француз потрогал все микрофоны на пресс-конференции, смеясь над паникой из-за коронавируса.

В данный момент известно, что, помимо Гобера, заразились двое баскетболистов"Юты": защитники Донован Митчелл и Эммануэль Мудиай.