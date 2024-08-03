Шкафчик Коби Брайанта из раздевалки арены «Лейкерс» продали за рекордные деньги

Шкафчик пятикратного чемпиона НБА Коби Брайанта из раздевалки «Лейкерс» продан за 2,9 миллиона долларов, сообщает ESPN.

Брайант пользовался им с 2003 года вплоть до завершения карьеры в 2016-м. Отмечается, что это самый дорогой спортивный шкафчик, когда-либо проданный на аукционе.

Брайант погиб в 2020 году в возрасте 41 года при крушении частного вертолета в Калабасасе (штат Калифорния). Вместе с баскетболистом тогда погибли его 13-летняя дочь Джианна, еще 6 людей, находившихся на борту, и пилот вертолета.

9 февраля сообщалось, что «Лейкерс» установили статую Брайанта рядом со стадионом клуба. На ней баскетболист изображен в майке с номером «8», под которым он выступал в НБА с 1996 по 2006 год.