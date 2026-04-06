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Шэй Гилджес-Александер и Джейлен Браун признаны лучшими игроками 24-й недели сезона НБА

Руслан Минаев

Разыгрывающий «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер и форвард «Бостона» Джейлен Браун признаны лучшими игроками 24-й недели в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщается на странице турнира в соцсети Х.

Гилджес-Александер стал лучшим игроком Западной конференции. Он помог команде выиграть все три матча недели, в среднем за игру набирая 31,7 очка, 5,3 подбора и 5,7 передачи.

Браун стал лучшим на Востоке, с ним «Бостон» выиграл три матча недели из четырех. Браун набирал в среднем 31 очко, 5,5 подбора и 5,8 передачи.

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НБА
БК Бостон Селтикс
Оклахома-Сити Тандер
Шэй Гилджес-Александер
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