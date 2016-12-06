Шестой трипл-дабл Уэстбрука кряду принес "Оклахоме" победу над "Атлантой"

"Оклахома-Сити" нанесла поражение "Атланте" в выездном матче регулярного чемпионата НБА со счетом 102:99. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Тандер" Расселл Уэстбрук, оформивший трипл-дабл в шестой встрече кряду.
НБА
Регулярный чемпионат
"Атланта"– "Оклахома-Сити" – 99:102 (21:23, 33:32, 15:28, 30:19)
А: Миллсэп (24), Шредер (17), Корвер (15).
О: Уэстбрук (32 + 13 подборов + 12 передач), Морроу (15), Оладипо (14).
"Филадельфия" – "Денвер" – 98:106 (27:18, 26:33, 17:23, 28:32)
Ф: Ильясова (17), Родригес (17), Шарич (17).
Д: Галлинари (24), Бартон (22), Мюррей (22).
"Бруклин" – "Вашингтон" – 113:118 (32:29, 34:22, 15:32, 32:35)
Б: Лопес (25), Килпатрик (21), Богданович (18).
В: Уолл (25), Портер (18), Бил (18).
Xenosag
Игроки НБА творят историю, а на СЭ баскетбол в резервации! Рассел красавчик, лига и партнёры сейчас будут поддерживать имидж эдакого супермена, выгода от этого будет всем.
11:27 6 декабря
SportsMan
Рассел - один в поле воин! )) Истинный энерджайзер! ))) Правда к п/о его усилий может уже не хватить.
07:43 6 декабря