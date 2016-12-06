06:04 6 декабря | БАСКЕТБОЛ — НБА

Шестой трипл-дабл Уэстбрука кряду принес "Оклахоме" победу над "Атлантой"

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"Оклахома-Сити" нанесла поражение "Атланте" в выездном матче регулярного чемпионата НБА со счетом 102:99. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Тандер" Расселл Уэстбрук, оформивший трипл-дабл в шестой встрече кряду.

НБА

Регулярный чемпионат

"Атланта"– "Оклахома-Сити" – 99:102 (21:23, 33:32, 15:28, 30:19)

А: Миллсэп (24), Шредер (17), Корвер (15).

О: Уэстбрук (32 + 13 подборов + 12 передач), Морроу (15), Оладипо (14).

"Филадельфия" – "Денвер" – 98:106 (27:18, 26:33, 17:23, 28:32)

Ф: Ильясова (17), Родригес (17), Шарич (17).

Д: Галлинари (24), Бартон (22), Мюррей (22).

"Бруклин" – "Вашингтон" – 113:118 (32:29, 34:22, 15:32, 32:35)

Б: Лопес (25), Килпатрик (21), Богданович (18).

В: Уолл (25), Портер (18), Бил (18).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/nba/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Xenosag

Игроки НБА творят историю, а на СЭ баскетбол в резервации! Рассел красавчик, лига и партнёры сейчас будут поддерживать имидж эдакого супермена, выгода от этого будет всем.

11:27 6 декабря

SportsMan

Рассел - один в поле воин! )) Истинный энерджайзер! ))) Правда к п/о его усилий может уже не хватить.

07:43 6 декабря

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