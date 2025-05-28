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28 мая 2025, 10:48

Шестикратный участник матчей звезд НБА Кемп признал вину в вооруженном нападении

Игнат Заздравин
Корреспондент

Бывший американский баскетболист Шон Кемп признал вину в вооруженном нападении, сообщает ESPN.

Сообщается, что в марте 2023 года 55-летний Кемп отследил грабителей, которые вскрыли его автомобиль и вступил с ними в перестрелку. В результате воры сумели скрыться.

Приговор по делу Кемпа будет вынесен в августе этого года. Заместитель прокурора запросил для экс-баскетболиста девять месяцев тюремного заключения.

Кемп выступал в НБА с 1989 по 2003 год. Он играл за «Сиэтл, «Кливленд», «Портленд» и «Орландо». Баскетболист шесть раз принимал участие в матчах звезд НБА. Также он стал победителем чемпионата мира в составе сборной США в 1994 году.

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