Майкл Джордан почтил память Билла Расселла, который ушел из жизни в возрасте 88 лет

Шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан почтил память самого титулованного игроку в истории НБА Билла Расселла, который ушел из жизни в возрасте 88 лет.

«Билл Расселл был первопроходцем — как игрок, как чемпион, как первый чернокожий главный тренер в НБА и активист. Он открыл путь и стал примером для каждого чернокожего игрока, который пришел в лигу после него, включая меня. Мир потерял легенду. Мои соболезнования его семье. Пусть покоится с миром», — приводит слова Джордана инсайдер Шэмс Чарания в Twitter.

Расселл играл на позиции центрового, всю карьеру в НБА провел в «Бостоне». Он был основополагающей частью «династии» «Селтикс», выиграв 11 раз титул чемпиона НБА за свои 13 лет карьеры.

Расселл — член Зала славы баскетбола и Зала славы студенческого баскетбола. В 2007 году он вошел в Зал славы ФИБА и удостоился почетной докторской степени Гарварда. В 2009 году приз самому ценному игроку финала НБА был назван в его честь.