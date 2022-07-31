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31 июля, 23:07

Майкл Джордан: «Билл Расселл — пример для каждого чернокожего игрока НБА. Покойся с миром»

Майкл Джордан почтил память Билла Расселла, который ушел из жизни в возрасте 88 лет
Анна Горшкова
Корреспондент
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Шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан почтил память самого титулованного игроку в истории НБА Билла Расселла, который ушел из жизни в возрасте 88 лет.

«Билл Расселл был первопроходцем — как игрок, как чемпион, как первый чернокожий главный тренер в НБА и активист. Он открыл путь и стал примером для каждого чернокожего игрока, который пришел в лигу после него, включая меня. Мир потерял легенду. Мои соболезнования его семье. Пусть покоится с миром», — приводит слова Джордана инсайдер Шэмс Чарания в Twitter.

Расселл играл на позиции центрового, всю карьеру в НБА провел в «Бостоне». Он был основополагающей частью «династии» «Селтикс», выиграв 11 раз титул чемпиона НБА за свои 13 лет карьеры.

Расселл — член Зала славы баскетбола и Зала славы студенческого баскетбола. В 2007 году он вошел в Зал славы ФИБА и удостоился почетной докторской степени Гарварда. В 2009 году приз самому ценному игроку финала НБА был назван в его честь.

Источник: https://twitter.com/ShamsCharania/status/1553826007597170691?s=20&t=YnZ42hpGu39-EehoEsJ4aw
Майкл Джордан
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