Шесть членов тренерского штаба «Торонто» из-за коронавируса пропустят матч НБА с «Хьюстоном»

Шесть членов тренерского штаба «Торонто», включая главного тренера Ника Нерса, пропустят матч регулярного чемпионата НБА с «Хьюстоном» из-за протокола безопасности лиги, сообщает журналист ESPN Тим Бонтемпс.

Тренеры продолжат работать удаленно. На игре с «Хьюстоном» у «Торонто» на скамейке будут два члена тренерского штаба.

«Торонто» занимает пятое место в Восточной конференции НБА, выиграв 16 матчей и проиграв 17.