Шесть членов тренерского штаба «Торонто» из-за коронавируса пропустят матч НБА с «Хьюстоном»
22:19
Шесть членов тренерского штаба «Торонто», включая главного тренера Ника Нерса, пропустят матч регулярного чемпионата НБА с «Хьюстоном» из-за протокола безопасности лиги, сообщает журналист ESPN Тим Бонтемпс.
Тренеры продолжат работать удаленно. На игре с «Хьюстоном» у «Торонто» на скамейке будут два члена тренерского штаба.
«Торонто» занимает пятое место в Восточной конференции НБА, выиграв 16 матчей и проиграв 17.
I should've been clear: they will not be on the bench due to the NBA's Health and Safety Protocols. https://t.co/5yaEjbA9IF— Tim Bontemps (@TimBontemps) February 26, 2021
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