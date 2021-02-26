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Шесть членов тренерского штаба «Торонто» из-за коронавируса пропустят матч НБА с «Хьюстоном»

22:19
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Шесть членов тренерского штаба «Торонто», включая главного тренера Ника Нерса, пропустят матч регулярного чемпионата НБА с «Хьюстоном» из-за протокола безопасности лиги, сообщает журналист ESPN Тим Бонтемпс.

Тренеры продолжат работать удаленно. На игре с «Хьюстоном» у «Торонто» на скамейке будут два члена тренерского штаба.

«Торонто» занимает пятое место в Восточной конференции НБА, выиграв 16 матчей и проиграв 17.

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